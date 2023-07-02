Музыкант Андрей Макаревич* выступает в Европе под кальян и пиво

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рок-музыкант Андрей Макаревич* осудил спецоперацию на Украине и поспешно перебрался в Израиль, где проживает со своей женой, сыном и тёщей. Сейчас певец выступает в небольших городах Германии, на Кипре, а летом отправляется "покорять" турецкие курорты.

Однако группа "Машина времени" собирает не огромные залы, как было в России, а кафе с аудиторией в 400 человек. Об этом рассказал россиянин по имени Олег, много лет живущий в Германии.

"Был недавно на концерте Андрея Макаревича*. <…> Грустно очень для артиста, так как бывшая легенда выступает под кальян и пиво", — рассказал он в беседе с "КП".

Средний гонорар музыканта за такие концерты довольно скромный — до 40 тысяч евро. Раньше его выступления на частных мероприятиях стоили около 100 тысяч евро.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

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