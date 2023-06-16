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Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле

1:02
Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва посетила концерт группы "Машина времени", который состоялся в израильском городе Кесария в конце мая. Однако музыкант Андрей Макаревич* признался, что всё прошло не так гладко, как хотелось бы.

Андрей Макаревич* разочарован концертом с участием Аллы Пугачёвой в Израиле
Фото: Википедия

"В середине концерта немного изменился ветер. Из полей орошения отчётливо потянуло коровьим дерьмом", — рассказал он в интервью израильскому изданию "Детали".

К остальному вопросов не возникло: звук, картинка и общая организация мероприятия были на высоте. Зрители остались довольны, подчеркнул Макаревич*. В конце выступления Пугачёва вышла на сцену под руку с музыкантом, после чего артисты сорвали овации.

Певец признался, что скучает по русской рыбалке, на которую нельзя попасть в Израиле, а за грибами ему приходиться ездить в Финляндию.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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