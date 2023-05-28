Певица РФ Алла Пугачёва вышла на сцену во время концерта "Машины времени" в Израиле

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине обосновалась в Израиле. Артистка за границей ведёт активный образ жизни, посещает концерты иноагентов и званные ужины со сбежавшими из России представителями шоу-бизнеса.

Фото: eg.ru

Недавно Примадонна посетила концерт группы "Машина времени", который проходил в Кесарии. В конце выступления артистка вышла на сцену под руку с Андреем Макаревичем*.

Зрители аплодировал знаменитостям стоя, а Алла Борисовна и Макаревич* махали им в ответ рукой.

Пользователи Сети ознакомились с новыми снимками Пугачёвой и отметили, что её теперь едва можно узнать. Комментаторы указали на изменившееся лицо певицы после многочисленных пластических операций и косметологических процедур.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.

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