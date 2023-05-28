Певица Алла Пугачёва после начала СВО на Украине обосновалась в Израиле. Артистка за границей ведёт активный образ жизни, посещает концерты иноагентов и званные ужины со сбежавшими из России представителями шоу-бизнеса.
Недавно Примадонна посетила концерт группы "Машина времени", который проходил в Кесарии. В конце выступления артистка вышла на сцену под руку с Андреем Макаревичем*.
Зрители аплодировал знаменитостям стоя, а Алла Борисовна и Макаревич* махали им в ответ рукой.
Пользователи Сети ознакомились с новыми снимками Пугачёвой и отметили, что её теперь едва можно узнать. Комментаторы указали на изменившееся лицо певицы после многочисленных пластических операций и косметологических процедур.
* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Ростовские правоохранители проверяют информацию 39 дезертирах из отряда "Шторм Z", расквартированного в Лисичанске Луганской Народной Республики.