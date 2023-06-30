Певица Полина Гагарина заявила, что её дочь не планирует становиться звездой.
Гагарина призналась, что шестилетняя дочь Мия, которую она родила от известного звёздного фотографа Дмитрия Исхакова, не унаследовала талант певицы.
"Вся музыкальность перешла сыну. Мия хорошо чувствует ритм, но голоса и слуха у неё нет. Просто медведь на ухо наступил. С танцами тоже проблемы", — заявила артистка в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ.
При этом певица отметила, что дочка обладает большой харизмой. Она очень любит командовать старшим братом и папой.
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