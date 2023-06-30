Певица Полина Гагарина призналась, что у её дочери Мии нет голоса и слуха

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Полина Гагарина заявила, что её дочь не планирует становиться звездой.

Фото: kp.ru

Гагарина призналась, что шестилетняя дочь Мия, которую она родила от известного звёздного фотографа Дмитрия Исхакова, не унаследовала талант певицы.

"Вся музыкальность перешла сыну. Мия хорошо чувствует ритм, но голоса и слуха у неё нет. Просто медведь на ухо наступил. С танцами тоже проблемы", — заявила артистка в "Шоу Воли" на телеканале ТНТ.

При этом певица отметила, что дочка обладает большой харизмой. Она очень любит командовать старшим братом и папой.

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