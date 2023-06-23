Участники группы "Инь-Ян" прокомментировали уход из коллектива Юлии Паршуты.
По словам солиста Артёма Иванова, основной причиной ухода Юлии из группы стал её американский бойфренд.
"Он внёс лепту в её уход. Подогрел её амбиции. Юля начала капризничать и предъявлять требования. Могла пропустить концерт. Поэтому её и уволили", — заявил Иванов в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".
Слова коллеги поддержала и Татьяна Богачёва.
При этом участники "Инь-Ян" заверили ведущую программы Яну Чурикову, что не хотели ухода Паршуты и всячески пытались наладить отношения.
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