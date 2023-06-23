Участники "Инь-Ян" рассказали, что Юлия Паршута покинула группу из-за бойфренда-американца

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участники группы "Инь-Ян" прокомментировали уход из коллектива Юлии Паршуты.

По словам солиста Артёма Иванова, основной причиной ухода Юлии из группы стал её американский бойфренд.

"Он внёс лепту в её уход. Подогрел её амбиции. Юля начала капризничать и предъявлять требования. Могла пропустить концерт. Поэтому её и уволили", — заявил Иванов в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".

Слова коллеги поддержала и Татьяна Богачёва.

При этом участники "Инь-Ян" заверили ведущую программы Яну Чурикову, что не хотели ухода Паршуты и всячески пытались наладить отношения.

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