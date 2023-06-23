Участница "Фабрики звёзд-7" Богачёва призналась, что фабриканты спали на лекциях режиссёра Митты

0:40 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Участники группы "Инь-Ян" Татьяна Богачёва и Артём Иванов рассказали о своём самом стыдном поступке на шоу "Фабрика звёзд".

Иванов вспомнил, что на лекции по режиссуре, которые вёл Александр Митта, многие участники проекта приходили с подушками, потому что постоянно не высыпались.

"Мы понимали, что он великий человек. Но ничего не могли с этим сделать", — заявил певец в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".

Богачёва назвала поведение фабрикантов позором и подчеркнула, что многие участники шоу позволяли себе спать на лекциях Митты из-за звёздной болезни.

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