Участники группы "Инь-Ян" Татьяна Богачёва и Артём Иванов рассказали о своём самом стыдном поступке на шоу "Фабрика звёзд".
Иванов вспомнил, что на лекции по режиссуре, которые вёл Александр Митта, многие участники проекта приходили с подушками, потому что постоянно не высыпались.
"Мы понимали, что он великий человек. Но ничего не могли с этим сделать", — заявил певец в YouTube-шоу "Фабрика с Яной Чу".
Богачёва назвала поведение фабрикантов позором и подчеркнула, что многие участники шоу позволяли себе спать на лекциях Митты из-за звёздной болезни.
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