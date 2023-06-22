Певице Вере Брежневой закрыли въезд в Россию, отобрали вид на жительство и ликвидировали ИП

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева после начала СВО на Украине уехала за границу и приняла антироссийскую позицию. Недавно стало известно о том, что опальная артистка больше не сможет приезжать и зарабатывать в России.

Сообщается, что ИП Киперман В. В. которое было зарегистрировано на украинскую певицу, ликвидировано. Через него Брежнева получала деньги за свои выступления, в том числе и оплату по госконтрактам.

Более того, артистка больше не сможет приезжать в Россию. Оказывается, у Брежневой закончилось ВНЖ, а во время подать документы на продление вида на жительство она не стала. По этому поводу высказался адвокат Андрей Алёшкин.

"Не исключено, что артистку лишили вида на жительство, либо она сама от него отказалась. В любом случае, теперь приехать в РФ и жить здесь, не говоря уже о том, чтобы строить карьеру, Вера Брежнева не сможет", — сказал эксперт в беседе с "КП".

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Жена Меладзе Вера Брежнева больше не сможет жить и работать в России