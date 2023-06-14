Певец РФ Игорь Наджиев объяснил отмену концертов Веры Брежневой в Европе

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Вера Брежнева после начала СВО на Украине уехала за границу и отреклась от всех российских поклонников и работодателей. На недавнем выступлении артистка публично сообщила о том, что все полученные деньги она отправит в поддержку ВСУ.

Фото: moslenta.ru

Однако данное такое публичное заявление не принесло опальной знаменитости востребованности у европейцев, а наоборот. Концерты за рубежом один за одним отменяются или переносятся на другие даты.

Российский певец Игорь Наджиев прокомментировал поступки Брежневой и объяснил, почему украинской певице больше не стоит ждать полных залов поклонников на заграничных концертах.

Он считает, что именно признание в спонсировании ВСУ сыграло с артисткой злую роль. Наджиев уверен, что европейцы не поддерживают такие действия, поэтому уровень популярности Брежневой резко упал. Об этом сообщает "Народные новости".

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