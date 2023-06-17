РИА Новости: осудившим СВО и уехавшим из России артистам предложили вернуться

0:51 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Деятелям культуры, которые уехали из России после начала спецоперации на Украине, нужно разрешить возвращаться и работать на благо страны и зрителей. Такое мнение высказал режиссёр Константин Богомолов в беседе с РИА Новости.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Он отметил, что нельзя проявлять слабость и показывать подростковую обиду, говоря, что артисты и не нужны стране.

По словам Богомолова, тем, кто хочет вернуться в РФ и готов понять, что ошибался, такую возможность нужно дать. Режиссёр добавил, что талантливые и энергичные люди всегда нужны стране, однако отвечать за тех, кто уехал, он не может, поскольку тот или иной выбор каждый человек совершает сам.

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