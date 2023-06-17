Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, покинувшая страну после начала спецоперации, получила весной израильский паспорт со сроком действия пять лет. Это открывает перед ней и другие варианты для переезда. Теперь Алла Борисовна может позволить себе больше, чем обладатель "красной книжки", пишет Woman.ru.
Юрист Алексей Алёшкин отметил, что с паспортом Израиля певица может оказаться в любой из стран Евросоюза или уехать в США. Такая вероятность существует, поскольку именно в Америке находится её дочь Кристина Орбакайте с внуками. Адвокат не исключил, что артистка может задуматься над этим вопросом.
Планирует ли Пугачёва покидать Израиль на самом деле неизвестно. Новости о её перемещениях пока только предположение звёздных обозревателей, заключает издание.
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