Woman.ru: уехавшая в Израиль Алла Пугачева может претендовать на гражданство США

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Примадонна российской эстрады Алла Пугачёва, покинувшая страну после начала спецоперации, получила весной израильский паспорт со сроком действия пять лет. Это открывает перед ней и другие варианты для переезда. Теперь Алла Борисовна может позволить себе больше, чем обладатель "красной книжки", пишет Woman.ru.

Фото: popcake.tv

Юрист Алексей Алёшкин отметил, что с паспортом Израиля певица может оказаться в любой из стран Евросоюза или уехать в США. Такая вероятность существует, поскольку именно в Америке находится её дочь Кристина Орбакайте с внуками. Адвокат не исключил, что артистка может задуматься над этим вопросом.

Планирует ли Пугачёва покидать Израиль на самом деле неизвестно. Новости о её перемещениях пока только предположение звёздных обозревателей, заключает издание.

Ранее стилист Сергей Зверев объяснил феномен Пугачёвой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Пугачева вышла на сцену на концерте Макаревича* в Израиле