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Юрист Комсолев рассказал, можно ли избавиться от статуса иноагента: "Это клеймо"

1:19
Шоу-бизнес

Иноагенты Максим Галкин*, Илья Варламов*, Семён Слепаков*, и Земфира* подали иски в суд, чтобы оспорить этот статус. Первым троим уже отказали, решение по поводу певицы должны принять сегодня. Юрист Владимир Комсолев объяснил, что статус иностранного агента присваивается тем людям, которые получают финансовую поддержку со стороны других государств, придерживаются позиции Запада и выступают против России.

Юрист Комсолев рассказал, можно ли избавиться от статуса иноагента: "Это клеймо"
Фото: mk.ru

"Проще говоря, это те, кто против своей страны", — уточнил Комсолев в беседе с РИА Новости.

Например, блогер Варламов* включён в реестр иноагентов за предоставление недостоверной информации, шоумен Слепаков* выступал против спецоперации и оскорблял жителей России, а юморист Галкин* финансирует киевский режим.

Иноагенты находятся под постоянным контролем государства, поэтому этот статус можно сравнить с учётом у нарколога: клеймо, от которого хочется избавиться. Однако сделать это практически невозможно, отметил юрист.

"На сегодняшний день не разработано механизмов, которые позволили бы искупить вину перед государством", — указал Комсолев.

*признаны иностранными агентами по решению Министерства юстиции РФ.

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Автор Мария Карева
Мария Карева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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