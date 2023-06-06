Максима Галкина* проверят на спонсирование ВСУ после концерта в Анталье

1:01 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Шоумен Максим Галкин* должен быть проверен на спонсирование ВСУ после субботнего концерта в Анталье, поскольку его выступление организовывали украинские менеджеры. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: mk.ru

"Организаторы, между прочим, с Украины. Замечательные ребята. Мы добились разрешения и выпросили съёмку для Алины. Она из Одессы", — заявил Галкин* во время выступления.

Обращение с требованием проверить артиста уже направили главе ФСБ. Представители общественного движения "Зов Народа" подчеркнули, что организаторы концертов Галкина* отправляют часть вырученных средств на поддержку украинской армии.

"Если при проверке подтвердится факт финансирования ВСУ, артиста потребуют признать спонсором терроризма", — отмечается в материале.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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