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Лайма Вайкуле заявила, что Вера Брежнева выступит у неё на концерте в Юрмале: "Я очень рада"

0:52
Шоу-бизнес

Популярная латвийская и российская певица Лайма Вайкуле рассказала, что на её фестивале в Юрмале выступит Вера Брежнева.

Лайма Вайкуле заявила, что Вера Брежнева выступит у неё на концерте в Юрмале: "Я очень рада"
Фото: ria.ru

Уже 26 июля состоится большой фестиваль Лаймы Вайкуле в Юрмале. Артистка анонсировала, что гостями её концерта станут такие известные исполнители, как Вера Брежнева и Андрей Макаревич*.

Вайкуле также отметила, что в настоящее время Брежнева живёт в Риге совсем недалеко от неё.

"Недавно встречалась с Брежневой. Она настоящая, очень красивая. Вера в Риге живёт, совсем недалеко от меня. Она будет и на моём фестивале петь. Очень рада тому, что она здесь", — рассказала Вайкуле в эфире передачи "И грянул Грэм" на YouTube-канале.

*Признана Минюстом РФ иноагентом.

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Вера Брежнева - Близкие Люди (Живой Звук, Фестиваль "Жара")
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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