Вайкуле жёстко ответила Васильевой, которая назвала Галкина* неполноценным мужем: "Ты же свечку не держала!"

0:58 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известная певица Лайма Вайкуле жёстко ответила на высказывание актрисы Татьяны Васильевой о Максиме Галкине*.

Фото: eg.ru

Напомним, недавно Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором рассказала о своих сомнения в том, что муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин* является полноценным мужчиной.

Лайма Вайкуле на правах близкой подруги Аллы Борисовны обратилась к Васильевой в эфире YouTube-передачи "И грянул Грэм", заявив, что она "свечку не держала", чтобы такое говорить.

"Татьяна не имела права говорить плохие слова про Максима*. Что ты знаешь? Некрасиво обсуждать людей. А про Аллу, если говорить. Вот, Танечка, стань такой же популярной как Алла, тогда посмотрим у кого мозги работают, у кого нет, у кого таланта больше, у кого меньше", — рассказала Вайкуле.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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