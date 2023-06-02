Известная певица Лайма Вайкуле жёстко ответила на высказывание актрисы Татьяны Васильевой о Максиме Галкине*.
Напомним, недавно Татьяна Васильева дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором рассказала о своих сомнения в том, что муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин* является полноценным мужчиной.
Лайма Вайкуле на правах близкой подруги Аллы Борисовны обратилась к Васильевой в эфире YouTube-передачи "И грянул Грэм", заявив, что она "свечку не держала", чтобы такое говорить.
"Татьяна не имела права говорить плохие слова про Максима*. Что ты знаешь? Некрасиво обсуждать людей. А про Аллу, если говорить. Вот, Танечка, стань такой же популярной как Алла, тогда посмотрим у кого мозги работают, у кого нет, у кого таланта больше, у кого меньше", — рассказала Вайкуле.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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