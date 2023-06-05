Максим Галкин* впервые отреагировал на отсутствие аншлагов на своих выступлениях

1:05 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* выступил в Турции. Зал не был заполнен полностью, а аншлага не случилось. Об этом сообщил "МК".

Фото: mk.ru

Близкие к организаторам концерта поделились, что пустые места в зале стали кошмаром.

"В последнее время Максим редко собирает аншлаги и очень переживает из-за этого. Ему семью кормить надо. И если сейчас зал заполнен на 60-70 процентов, то что его ждёт дальше, когда история с эмиграцией поутихнет?" — отмечают они.

Малое количество зрителей на выступлениях Галкина* активно обсуждается в Сети.

"Сколько ни есть — все мои!" — комментирует юморист отсутствие аншлагов на своих последних выступлениях.

Напоминаем, шоумен активно общается с подписчиками в соцсетях, комментирует публикации совершенно незнакомых ему людей. Этим он не занимался, когда был в России.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Максим Галкин про СВО и репрессии артистов