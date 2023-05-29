Продюсер РФ Сергей Лавров сообщил, что София Ротару ездила в Германию на лечение

1:12 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица София Ротару после начала СВО на Украине ушла в тень и отказывается от предложений по работе. Некоторые друзья знаменитости признаются, что сами давно не связывались с ней и не знают, где она проживает на данный момент. Однако бывший продюсер артистки Сергей Лавров рассказал о жизни "исчезнувшей" исполнительницы.

Фото: goodhouse.ru

Промоутер сообщил, что Ротару прекрасно себя чувствует и находится в окружении родных и близких. Лавров также поделился: недавно артистка летала в Германию на процедуры, но уверил, что здоровью Софии Михайловны ничего не угрожает.

"Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. Она в Германии была. Выезжала на процедуры. Переживать не стоит: у неё всё нормально со здоровьем", — сказал Лавров в беседе с "МК".

Продюсер отметил, что певица до сих пор пользуется спросом и ему поступают предложения для организации её выступлений, но по понятным причинам Ротару отказывается от работы.

"У меня было несколько заказов на неё, но она отказалась, не стала выступать. Её можно понять", — рассказал промоутер.

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