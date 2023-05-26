Певица Лайма Вайкуле рассказала о местонахождении Софии Ротару после начала СВО

1:14 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Лайма Вайкуле после начала СВО на Украине отреклась от российской аудитории и отказалась от общения с коллегами. Артистка в новом интервью прокомментировала свои отношения с Софией Ротару, которая исчезла из медиапространства из-за политической ситуации.

Фото: Instagram

В эфире Youtube-шоу "И Грянул Грэм" Вайкуле отметила, что Ротару очень озабочена своими делами и домашними проблемами на Украине, поэтому не выходит в свет, не выступает на государственных концертах. Она рассказала, что и сама долгое время не связывалась с исполнительницей, поэтому не знает новостей о ней и её здоровье.

"Потом слышала, что она поехала во Львов… точно не знаю, врать не буду. Больше не имела с ней связь, но сейчас позвоню и узнаю, где она, что она", — сказала Вайкуле.

Латвийская певица сообщила, что её коллега никогда не принимала участие в музыкальном фестивале, хотя тогда на сцену выходили все звёзды отечественной эстрады.

"Она пока не приезжала, то одно было, то другое — не получалось. У меня хорошие отношения с Софой, я её очень люблю", — добавила 69-летняя певица.

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