Известная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле рассказала о своём отношении к пластическим операциям.
По словам артистки, с возрастом начинать делать пластические операции – это нормально. Вайкуле не скрывает, что и сама прибегала к услугам пластического хирурга. Более того, певица посоветовала пожилым людям также делать пластику, хотя бы ради внуков, так как они «боятся пожилых людей». Об этом знаменитость рассказала в эфире программы «И грянул Грэм» на YouTube-канале.
«Дети не любят некрасивых. Дети боятся старых людей. Поэтому надо быть милым, хорошо выглядеть. Не надо золотых зубов, чтобы дети не пугались, надо за собой ухаживать и не бояться делать пластику в возрасте 70 лет. Это прекрасно», - заявила Лайма Вайкуле.
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