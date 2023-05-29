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Лайма Вайкуле посоветовала пожилым людям делать пластические операции: "Дети боятся старых людей"

0:55
Шоу-бизнес

Известная латвийская и советская певица Лайма Вайкуле рассказала о своём отношении к пластическим операциям.

Лайма Вайкуле посоветовала пожилым людям делать пластические операции: "Дети боятся старых людей"
Фото: ria.ru

По словам артистки, с возрастом начинать делать пластические операции – это нормально. Вайкуле не скрывает, что и сама прибегала к услугам пластического хирурга. Более того, певица посоветовала пожилым людям также делать пластику, хотя бы ради внуков, так как они «боятся пожилых людей». Об этом знаменитость рассказала в эфире программы «И грянул Грэм» на YouTube-канале.

«Дети не любят некрасивых. Дети боятся старых людей. Поэтому надо быть милым, хорошо выглядеть. Не надо золотых зубов, чтобы дети не пугались, надо за собой ухаживать и не бояться делать пластику в возрасте 70 лет. Это прекрасно», - заявила Лайма Вайкуле.

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Лайма Вайкуле - Вернисаж (Живой звук, 1987)
Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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