Дочь певца Леонида Агутина и Анжелики Варум Елизавета долгое время проживает в США. Знаменитые родители несмотря на постоянную работу в России тесно общаются с наследницей и следят за её жизнью. Сообщается, что 24-летняя девушка пошла по стопам родителей и активно занимается творчеством, выступает с собственной музыкальной группой.
Недавно Агутин рассказал, что они с женой мечтают о внуках, но дочь не торопят, так как она сейчас сосредоточенна на карьере. Артист также сообщил, что у Елизаветы есть парень, который им с женой симпатизирует. Однако певец подчеркнул, что всем кавалерам наследницы обещает применить физическую силу в случае непозволительного отношения к его дочери.
"Я всем женихам говорю одно и тоже: "Если сделаешь плохо нашей дочери, я поломаю тебе ноги". Всё остальное мне неважно. Пусть живут. А мы будем помогать по мере возможности", — сказал Агутин в беседе с "МК".
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