Адвокат Сергей Лукин заявил, что семья Баталова не согласна с условным сроком Натальи Дрожжиной

Адвокат семьи Алексея Баталова оценил приговор, который суд вынес мошенникам, похитившим имущество известного актёра.

Фото: СКР

Согласно решению Замоскворецкого суда, юрист Михаил Цивин и нотариус Дмитрий Бублий были приговорены к пяти годам лишения свободы, а актриса Наталья Дрожжина к четырём годам условно.

Адвокат Сергей Лукин, представляющий потерпевшую сторону, подчеркнул, что в целом семья артиста довольна приговором.

"За исключением Дрожжиной. Мы хотели, чтобы она получила реальный срок", — цитирует правозащитника издание "Московский Комсомолец".

Юрист добавил, что особенно не согласна с наказанием Дрожжиной дочь актёра Мария Баталова. Лукин предположил, что решение в отношении Натальи ещё можно будет обжаловать.

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