Поддержавший СВО певец Джанго убеждён, что многие российские рэперы сотрудничают с западными спецслужбами.
По мнению артиста, заданием рэп-исполнителей является раскачка ситуации внутри страны.
"Все эти Face* и Oxxxymiron* должны отрабатывать аванс, который получили от западных спецслужб. Это война с человеческой психикой, которая ведётся через лидеров мнений", — заявил Джанго в интервью YouTube-каналу "НеОруэлл".
Певец отметил, что рэп-культура в РФ за последние несколько лет сильно деградировала. По его словам, все треки представителей данного музыкального направления сводятся к рекламе наркотиков, аморального поведения и потребительского образа жизни.
* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.
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