Певец Джанго уверен, что рэперы Face* и Oxxxymiron* работают на западные спецслужбы

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поддержавший СВО певец Джанго убеждён, что многие российские рэперы сотрудничают с западными спецслужбами.

Фото: commons.wikimedia.org

По мнению артиста, заданием рэп-исполнителей является раскачка ситуации внутри страны.

"Все эти Face* и Oxxxymiron* должны отрабатывать аванс, который получили от западных спецслужб. Это война с человеческой психикой, которая ведётся через лидеров мнений", — заявил Джанго в интервью YouTube-каналу "НеОруэлл".

Певец отметил, что рэп-культура в РФ за последние несколько лет сильно деградировала. По его словам, все треки представителей данного музыкального направления сводятся к рекламе наркотиков, аморального поведения и потребительского образа жизни.

* Внесён Минюстом РФ в список физлиц, выполняющих функции иностранного агента.

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