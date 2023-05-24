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Панин об объявлении его в розыск по террористической статье: Позвонили даже из школы, в которой учится моя дочка

0:56
Шоу-бизнес

Актёр Алексей Панин рассказал о реакции испанцев на объявление его в розыск по статье об оправдании терроризма.

Панин об объявлении его в розыск по террористической статье: Позвонили даже из школы, в которой учится моя дочка
Фото: ria.ru

Звезда фильма "Жмурки" поблагодарил Следственный Комитет РФ за то, что из него сделали мировую звезду. О новом статусе Панина написали в испанских СМИ.

"Какой страх! Россия разыскивает актера за "оправдание терроризма": у него есть ордер на арест. Карточка актёра, который снялся в нескольких российских фильмах и телесериалах, появилась в базе данных лиц, объявленных в розыск Министерством внутренних дел", — гласит текст публикации в иностранной прессе.

Артист рассказал, что на новость отреагировали даже в образовательном учреждении.

"Позвонили даже из школы, в которой учится моя дочка", — написал Панин в своём Telegram-канале.

Ранее Алексей Панин пообещал приехать в Россию.

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Алексей Панин объявлен в федеральный розыск
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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