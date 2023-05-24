Актёр Алексей Панин рассказал о реакции испанцев на объявление его в розыск по статье об оправдании терроризма.
Звезда фильма "Жмурки" поблагодарил Следственный Комитет РФ за то, что из него сделали мировую звезду. О новом статусе Панина написали в испанских СМИ.
"Какой страх! Россия разыскивает актера за "оправдание терроризма": у него есть ордер на арест. Карточка актёра, который снялся в нескольких российских фильмах и телесериалах, появилась в базе данных лиц, объявленных в розыск Министерством внутренних дел", — гласит текст публикации в иностранной прессе.
Артист рассказал, что на новость отреагировали даже в образовательном учреждении.
"Позвонили даже из школы, в которой учится моя дочка", — написал Панин в своём Telegram-канале.
Ранее Алексей Панин пообещал приехать в Россию.
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