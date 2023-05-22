Алексей Панин отреагировал на объявление его в уголовный розыск: "Я с удовольствием приеду в Россию"

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Алексей Панин прокомментировал новость о том, что МВД РФ объявило его в розыск по уголовному делу об оправдании терроризма.

Фото: ria.ru

Напомним, ранее МВД России объявило в розыск 45-летнего Алексея Панина. Отмечается, что основанием для этого послужила антивоенная позиция актёра, а также его высказывания против политики Кремля.

Алексей Панин уже прокомментировал эту новость. Он заявил, что не оправдывал и не оправдывает терроризм. Об этом сообщает Газета.Ru.

"Кроме смеха у меня это ничего не вызывает, потому что, естественно, никакой терроризм я не оправдывал и не оправдываю. Я с удовольствием приеду в Россию погостить, но после того, как снимут режим, который сейчас в России", — рассказал артист.

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"Море откровений". Алексей Панин