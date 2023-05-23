Сын Максима Галкина* и Аллы Пугачёвой Гарри дал отцу совет по поводу того, как ему скрыться от вездесущих репортёров.
Максим Галкин* опубликовал видео из семейного архива, на котором наследник артиста Гарри объясняет отцу, как ему спастись от охотников за звёздами щоу-бизнеса.
Пятилетний мальчик, сидя на пляже, рекомендовал отцу рыть глубокую яму, в которую он мог бы спрятаться в тот момент, когда его попытаются сфотографировать журналисты.
"Лайфхак против папарацци от Гарика", — подписал кадры шоумен.
Одна из подписчиц позволила себе фамильярное общение с супругом Примадонны.
"Ах, эти сентиментальные воспоминания… не отпускают, да Максимка?" — написала женщина под постом юмориста.
Максим осадил подписчицу.
"Какой я Вам Максимка, я Вас старше", — ответил пародист на бесцеремонных комментарий.
Ранее Галкин* рассказал, что уехал из России с 30 тысячами долларов на счету в Израиле.
*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.
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