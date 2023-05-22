Галкин* рассказал, что уехал из России с 30 тысячами долларов на счету в Израиле

1:19 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* рассказал подробности своего отъезда из России после начала спецоперации на Украине.

Фото: vnimanie.pro

Галкин* ответил на слова актрисы Татьяны Васильевой о том, что он якобы уехал из страны на следующее утро после того, как провёл передачу с её участием. Шоумен объяснил, что передача снималась 21 февраля, тогда как он улетел в Лондон 26 февраля, а 28 февраля принял решение отправиться в Израиль.

Супруг Аллы Пугачёвой отреагировал на заявления Васильевой, которая выразила уверенность в том, что Галкин заранее готовился покинуть Россию.

"Видимо для этого я вкладывал десятки миллионов в наш дом под Москвой, сажал десятки деревьев в нашем саду и имел единственный счёт за границей в Израиле, на котором к тому моменту был 30 тысяч долларов и которым я уже несколько лет не пользовался", — написал Галкин в своём микроблоге.

Юморист предположил, что у Татьяны Васильевой имеются проблемы с памятью.

Ранее Галкин ответил на обвинения Васильевой в пристрастии к спиртному.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

атьяна Васильева: Пугачева, Галкин, Собчак и Зеленский