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Галкин* ответил на обвинения Васильевой в пристрастии к спиртному: Спасибо, хоть и ей предлагал

1:20
Шоу-бизнес

Максим Галкин* ответил на нападки стороны актрисы Татьяны Васильевой, которая рассказала о странном поведении шоумена незадолго до отъезда из России.

Галкин* ответил на обвинения Васильевой в пристрастии к спиртному: Спасибо, хоть и ей предлагал
Фото: secretmag.ru

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" в беседе с Вячеславом Манучаровым заявила, что перед тем, как уехать из страны Галкин* в передаче с её участием то и дело выбегал из студии.

Галкин отметил, что из мелкой лжи соткана большая ложь сегодняшних патриотов.

"Татьяна Васильева, говорит, что всю программу, посвящённую ей, которую я вёл, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал", — написал шоумен в своём микроблоге.

От обратил внимание на то, что, по словам актрисы, передача получилась хорошая. Телеведущий задаётся вопросом, как он смог провести хорошо передачу, если постоянно отлучался выпить.

"Бог вам судья, набожные вы мои!" — обратился шоумен к тем, кто устраивает против него травлю.

Ранее актриса Татьяна Васильева объяснила бегство Аллы Пугачёвой из России глупостью и влиянием мужа.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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Татьяна Васильева: Пугачева, Галкин, Собчак и Зеленский
Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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