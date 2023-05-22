Галкин* ответил на обвинения Васильевой в пристрастии к спиртному: Спасибо, хоть и ей предлагал

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Максим Галкин* ответил на нападки стороны актрисы Татьяны Васильевой, которая рассказала о странном поведении шоумена незадолго до отъезда из России.

Фото: secretmag.ru

Звезда фильма "Самая обаятельная и привлекательная" в беседе с Вячеславом Манучаровым заявила, что перед тем, как уехать из страны Галкин* в передаче с её участием то и дело выбегал из студии.

Галкин отметил, что из мелкой лжи соткана большая ложь сегодняшних патриотов.

"Татьяна Васильева, говорит, что всю программу, посвящённую ей, которую я вёл, я бегал туда-сюда, чтобы выпить. Спасибо, хоть и ей предлагал", — написал шоумен в своём микроблоге.

От обратил внимание на то, что, по словам актрисы, передача получилась хорошая. Телеведущий задаётся вопросом, как он смог провести хорошо передачу, если постоянно отлучался выпить.

"Бог вам судья, набожные вы мои!" — обратился шоумен к тем, кто устраивает против него травлю.

Ранее актриса Татьяна Васильева объяснила бегство Аллы Пугачёвой из России глупостью и влиянием мужа.

*признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022.

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