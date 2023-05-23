Певец SHAMAN женился и показал фрагмент церемонии своего бракосочетания

0:55 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, распрощался с холостяцкой жизнью.

Фото: https://vk.com/shaman_me

SHAMAN в своём микроблоге показал фрагмент церемонии бракосочетания в красивом интерьере, украшенном цветочной аркой.

"Наконец-то сыграл свадьбу. Праздничное видео — завтра", — подписал кадры исполнитель хита "Я русский".

В кадре слышится голос женщины, произносящей торжественные слова в адрес молодожёнов.

"Сегодня ваш корабль под названием любовь заходит в бухту под названием семейная жизнь" — сказала ведущая.

Из открытых источников известно, что Дронов с 2017 года живет с топ-менеджером Еленой Мартыновой, которая старше певца на 13 лет.

Ранее политолог Сергей Марков раскритиковал певца Ярослава Дронова за клип на Красной площади.

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