Певец Ярослав Дронов, известный под псевдонимом SHAMAN, распрощался с холостяцкой жизнью.
SHAMAN в своём микроблоге показал фрагмент церемонии бракосочетания в красивом интерьере, украшенном цветочной аркой.
"Наконец-то сыграл свадьбу. Праздничное видео — завтра", — подписал кадры исполнитель хита "Я русский".
В кадре слышится голос женщины, произносящей торжественные слова в адрес молодожёнов.
"Сегодня ваш корабль под названием любовь заходит в бухту под названием семейная жизнь" — сказала ведущая.
Из открытых источников известно, что Дронов с 2017 года живет с топ-менеджером Еленой Мартыновой, которая старше певца на 13 лет.
Ранее политолог Сергей Марков раскритиковал певца Ярослава Дронова за клип на Красной площади.
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