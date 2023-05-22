Мария Шукшина разгромила российское ТВ: "Воспитаем прекрасную нацию дебилов"

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Известная российская актриса и телеведущая Мария Шукшина предложила заменить звёзд телевидения героями Донбасса.

Фото: Natalya Loginova/Russian Look

В интервью "МК" она назвала участников СВО "героями нашего времени" и сравнила их с ветеранами Великой Отечественной войны. Шукшина недовольно развлекательным содержанием на федеральных каналах и отметила недостаток патриотических передач.

"Я не против развлечения, но если это будет сплошное развлечение, без мыслящего, вдумчивого контента, мы воспитаем прекрасную нацию дебилов", — сказала Шукшина.

Актриса поддержала мнение простых людей, которые пишут ей о желании узнавать о настоящих героях и воспитывать на их примере своих детей. Она выразила недовольство постоянным потоком развлекательного контента, где люди поют песни и танцуют. Шукшина заявила, что телевидение должно представлять духовно-нравственные ценности и показывать людей, сделанных в СССР.

Например, актриса полагает, что певица Юлия Чечерина, которая стала символом сражающегося Донбасса, могла бы вести программу на телевидении, включающую патриотические песни и разговоры с бойцами. Она также отметила, что передачи должны быть осмысленными и вдумчивыми, а не простым развлечением.

Актриса выразила недовольство лицемерием ведущих, которые под прикрытием патриотизма часто создают скандалы и раздоры, навязывая народу неподходящую модель поведения. Она также отметила, что на телевидении преобладает постмодернистский подход, где правда и ложь смешиваются.

Мария Шукшина подчеркнула необходимость новых патриотических передач, рассказывающих о простых людях, солдатах и героях на передовой, которые борются за будущее страны. Она отметила, что такие передачи стали бы важным дополнением в условиях "информационного и жёлтого прессинга". Актриса выразила уверенность в существовании множества героев, о которых мы не знаем, и пожелала, чтобы их истории были рассказаны.

Она также подняла вопрос о русофобской позиции на телевидении, указав на недовольство зрителей, которым надоело изображение россиян как умственно отсталых и сексуально озабоченных. Шукшина посчитала, что деструктивная идеология распространяется на федеральных каналах, несмотря на указ президента о духовно-нравственных ценностях.

Шукшина подчеркнула необходимость задать два главных вопроса гражданского общества: почему никто не несёт ответственности за ситуацию на ТВ и почему продолжается распространение деструктивной идеологии, несовместимой с принципами патриотизма.

Актриса поддержала инициативу патриотической передачи "Уроки о важном", однако выразила недовольство тем, что она завершилась участием певца Егора Крида и его матерными песнями, что не соответствовало патриотическому контенту передачи. Она отметила разрыв между риторикой патриотизма и реальными действиями на ТВ.

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