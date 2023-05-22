Блогер Дмитрий Пучков высказался о творчестве Евгения Петросяна.
Пучков признался, что не приходит в восторг от юмористических номеров известного комика.
"Все говорят, что Петросян несмешной. Ну да, есть несмешные юморески, но есть и смешные", — заявил блогер в видео на своём Rutube-канале.
Аналогичным образом Пучков оценивает творчество звезды "Аншлага" Владимира Винокура и покойного ныне юмориста Михаила Задорнова.
Помимо этого, блогер раскритиковал исторические фильмы Задорнова, назвав их псевдонаучным бредом сумасшедшего дилетанта.
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