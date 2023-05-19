Максим Галкин* опубликовал архивное фото с Аллой Пугачёвой в замке в деревне Грязь

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный юморист и шоумен Максим Галкин* поделился фотографией с Аллой Пугачёвой, сделанной в семейном замке в деревне Грязь.

Фото: woman.ru

Напомним, недавно Максим Галкин* обратился в суд с требованием снять с него статус иностранного агента. Одновременно с этим в своём личном блоге юморист опубликовал архивное фото, где он вместе со своей женой Аллой Пугачёвой позирует на ступеньках своего замка в подмосковной деревне Грязь. Под фотографией шоумен оставил несколько смайликов в виде сердечек.

Напомним, в прошлом году Максим Галкин* открыто выступил против проведения СВО, после чего уехал вместе с семьёй жить в Израиль.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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