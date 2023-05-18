Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Юрист о попытке Пугачёвой помочь Ройзману* в суде: "Ей самой характеристику скоро будут давать"
МК: Генерал-лейтенант в запасе Ретунский проинформировал об ответе России на поставки F-16 Киеву
Мясников рассказал о пользе употребления шоколада
РВ: ликвидация крупной группы ВСУ в частном секторе Артёмовска попала на видео
Tencent: Вашингтон раскрыл свой большой секрет в попытке перехитрить Путина
Советские цензоры на 20 лет запретили показ фильма "Интервенция" с Владимиром Высоцким
Врач рассказала о пользе регулярного употребления кофе
Ходаковский заявил, что ВС Украины нанесли удар по окрестностям Волновахи ракетами неизвестной модификации
Strategic Culture: Захарова отвесила пощёчину "простушке" Урсуле фон дер Ляйен за её выходку в День Победы

Бывшего парня Волочковой отправили в СИЗО за избиение жены: "Я не скрывался и не собираюсь"

0:59
Шоу-бизнес

Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой отправили в СИЗО на два месяца.

Бывшего парня Волочковой отправили в СИЗО за избиение жены: "Я не скрывался и не собираюсь"
Фото: rnews.ru

Сегодня, 18 мая, бывшего парня Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова суд отправил в СИЗО сроком на два месяца. Напомним, вчера стало известно, что мужчина жестоко избил свою супругу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Кузнецов после происшествия помог жене добраться до больницы. Экс-возлюбленный балерины думал, что уголовное дело не станут возбуждать, поскольку он не сбегал с места преступления.

"Мы вместе пришли в травмпункт, я вызвал скорую, на скорой мы вместе поехали в больницу, созванивался с доктором. Дома выпил успокоительных, и меня вырубило. Потом вышел за водой — и меня арестовали. Не надо рушить нашу семью, я был с ней. Я не скрывался и не собираюсь", — заявил Сергей в суде.

 

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
В Анталии ожидают активное соревнование между туристами из РФ и Германии

В Анталии немецкие путешественники начали теснить россиян.

"Турпром": туристы из ФРГ начали теснить граждан из РФ в Анталии
Воевавший за Киев чеченский боевик Джамбетов расстрелял спецназовцев ВСУ
Отомстил за "Ахмат": чеченский боевик убил солдат ВСУ
"Чистим свои курятники": в Грузии рассказали об отношении к туристам из РФ и ценах
Пресс-секретарь Белого дома резко завершила брифинг после вопроса о России
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Россиянка осталась в восторге от отдыха в "гостинице для взрослых"
Ливанский обозреватель описал "уникальную стратегию" ВС РФ, не позволяющую Киеву пойти в наступление
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Танк "Армата" впервые принял участие в боях на Украине — MWM
Последние материалы
Strategic Culture: Захарова отвесила пощёчину "простушке" Урсуле фон дер Ляйен за её выходку в День Победы
В Пентагоне сообщили, что "немного помогли" c ремонтом повреждённой Patriot на Украине
Эксперт сообщила, какой продукт не стоит покупать в магазинах
Эксперты дали советы по ограждению дачного участка
EADaily: Финляндия могла перейти на получение российского СПГ по новому маршруту
Психолог объяснила, в каких случаях не стоит общаться с бывшими
Reuters: Пентагон на три миллиарда завысил цену военной техники, отправленной Киеву
EADaily: сторонники Кремля в Латвии молча радикализируются
РВ: в боях за фланги Артёмовска отряд "Невский" разбил штаб ВСУ
Sohu: необычный ответ Лаврова на провокацию Макрона встревожил КНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников