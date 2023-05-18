Бывшего парня Волочковой отправили в СИЗО за избиение жены: "Я не скрывался и не собираюсь"

0:59 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Бывшего возлюбленного балерины Анастасии Волочковой отправили в СИЗО на два месяца.

Фото: rnews.ru

Сегодня, 18 мая, бывшего парня Анастасии Волочковой Сергея Кузнецова суд отправил в СИЗО сроком на два месяца. Напомним, вчера стало известно, что мужчина жестоко избил свою супругу. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что Кузнецов после происшествия помог жене добраться до больницы. Экс-возлюбленный балерины думал, что уголовное дело не станут возбуждать, поскольку он не сбегал с места преступления.

"Мы вместе пришли в травмпункт, я вызвал скорую, на скорой мы вместе поехали в больницу, созванивался с доктором. Дома выпил успокоительных, и меня вырубило. Потом вышел за водой — и меня арестовали. Не надо рушить нашу семью, я был с ней. Я не скрывался и не собираюсь", — заявил Сергей в суде.

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