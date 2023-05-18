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Бориса Гребенщикова* могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ: протокол направлен в Тверской суд Москвы

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Шоу-бизнес

Известного российского музыканта Бориса Гребенщикова* могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.

Бориса Гребенщикова* могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за дискредитацию армии РФ: протокол направлен в Тверской суд Москвы
Фото: ria.ru

Как сообщает Telegram-канал "SHOT", 18 мая на Бориса Гребенщикова* был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Тверской суд Москвы. В частности, речь идёт о дискредитации армии РФ. Данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.

Дата рассмотрения дела в суде пока неизвестна.

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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