Известного российского музыканта Бориса Гребенщикова* могут оштрафовать на 50 тысяч рублей за дискредитацию российской армии.
Как сообщает Telegram-канал "SHOT", 18 мая на Бориса Гребенщикова* был составлен протокол об административном правонарушении и направлен в Тверской суд Москвы. В частности, речь идёт о дискредитации армии РФ. Данное правонарушение предусматривает штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей.
Дата рассмотрения дела в суде пока неизвестна.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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