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Борис Гребенщиков заявил, что концерт на Бали был отменён по техническим причинам

0:42
Шоу-бизнес

Стала известная причина отмены концерта известного российского музыканта Бориса Гребенщикова на Бали.

Борис Гребенщиков заявил, что концерт на Бали был отменён по техническим причинам

По словам артиста, концерт на Бали был отменён по инициативе концертной площадки. Об этом Борис Гребенщиков рассказал ТАСС.

Напомним, 23 марта должно было состояться выступление музыканта на площадке Pard Ubud на Бали. Кроме того, на Бали 16 марта должна была выступить группа Little Big, однако концерт также по техническим причинам был перенесён на 8 апреля.  

В настоящее время Борис Гребенщиков не проживает в России. Он покинул страну в связи с проведением СВО. 

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Автор Дарья Морозова
Дарья Морозова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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