Борис Гребенщиков заявил, что концерт на Бали был отменён по техническим причинам

0:42 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Стала известная причина отмены концерта известного российского музыканта Бориса Гребенщикова на Бали.

По словам артиста, концерт на Бали был отменён по инициативе концертной площадки. Об этом Борис Гребенщиков рассказал ТАСС.

Напомним, 23 марта должно было состояться выступление музыканта на площадке Pard Ubud на Бали. Кроме того, на Бали 16 марта должна была выступить группа Little Big, однако концерт также по техническим причинам был перенесён на 8 апреля.

В настоящее время Борис Гребенщиков не проживает в России. Он покинул страну в связи с проведением СВО.

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