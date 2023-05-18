Гнилые зубы Джонни Деппа вызвали отвращение у фанатов актёра

0:52 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Поклонников возмутило ужасное состояние зубов Джонни Деппа.

Фото: Splash/ All Over

Актёр впервые за долгое время появился на публике в рамках 76-го Каннского кинофестиваля. Премьерный показ фильма "Жанна Дюбарри", в котором он сыграл одну из главных ролей, закончился семиминутными овации зала. Однако внешний вид артиста на красной дорожке не впечатлил фанатов.

Поклонники обратили внимание на зубы актёра, пишет Page Six.

"Гниющие зубы Деппа испортили мне настроение", "Его зубы буквально гниют", "Будто кто-то специально покрасил зубы Джонни в чёрный", — написали они в социальных сетях.

Фильм "Жанна Дюбарри" стал первой киноработой Джонни Деппа после продолжительного перерыва в карьере актёра из-за громкого судебного разбирательства с экс-супругой Эмбер Хёрд.

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