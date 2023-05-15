Актёр Виктор Бычков признался, что уже 17 лет не общается с Вилле Хаапасало

0:45 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актёр Виктор Бычков рассказал о дружбе с Вилле Хаапасало.

Фото: ya.ru

Артисты подружились на съёмках фильма "Особенности национальной охоты". Бычков признался, что долгое время считал финского коллегу близким товарищем, однако Вилле предпочёл не отвечать ему взаимностью.

"Как-то я понял, что качества, которые я ему приписал, существуют только в моём воображении. Можно сказать, что я его придумал. Реальный Вилле живёт и думает иначе. Нам было сложно друг друга понять. Уже более 17 лет не общаемся", — заявил актёр в интервью "ТН".

Сейчас Бычков считает своим единственным другом жену Полину, которая работает театральным режиссёром.

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