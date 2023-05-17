Продюсер Дворцов: во время своего возвращения в Москву артистка РФ Алла Пугачёва жила в доме Юдашкина

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавний приезд певицы Аллы Пугачёвой в Москву на похороны модельера Валентина Юдашкина обратил на себя большое внимание общественности. Присутствующие на прощании представители шоу-бизнеса не жаждали общения с Примадонной, что нельзя сказать о многочисленных журналистах.

Фото: eg.ru

По этому поводу высказался продюсер Сергей Дворцов, который поддержал артистку и обратился к её хейтерам.

"Хотелось бы заступиться за Аллу Борисовну, которая прилетала на прощание со своим другом Юдашкиным. А то, что она ранее высказывалась у себя в соцсети… Так человек в порыве гнева может сказать всё, что угодно!" — сказал Дворцов в беседе с "МК".

Он также сообщил о том, что во время прибывания в России Алла Борисовна останавливалась в доме кутюрье, а не в своём замке в деревне Грязи.

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