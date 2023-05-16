Солистка популярной российской группы Little Big Софья Таюрская и группа "Би-2" дали совместный концерт в Лос-Анджелесе.
Певица Софья Таюрская опубликовала на своей странице в соцсети фотографии с концерта, который ранее состоялся в США. Отмечается, что на мероприятии также был фронтмен группы Little Big Илья Прусикин*. Об этом сообщает РИА Новости.
В настоящее время Таюрская и Прусикин* проживают за границей, где гастролируют по разным странам и городам. В частности, в июне начнётся тур Little Big по США.
*Признан Минюстом РФ иноагентом.
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