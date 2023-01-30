Софья Таюрская отреагировала на признание иноагентом Ильи Прусикина* в своей соцсети

Российская певица и солистка группы Little Big Софья Таюрская отреагировала на признание Ильи Прусикина иноагентом в своей социальной сети.

Напомним, 27 января солиста и основателя популярной музыкальной группы в России Little Big Илью Прусикина*, с которым Софья состоит в отношениях, признали иноагентом. В связи с этим певица решила последовать примеру Аллы Пугачёвой, которая призвала признать её иноагентом вслед за своим мужем Максимом Галкиным*. В частности, Таюрская сделала репост поста Пугачёвой, в котором она просила внести её в реестр иноагентов.

"Спасибо, Алла Пугачёва, за этот текст! Сейчас он мне близок как никогда", — написала певица в своем блоге.

*Илья Прусикин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

*Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.