Данила Козловский решил уйти в отпуск до конца 2023 года по личным обстоятельствам

0:32 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Известный российский актёр Данила Козловский решил уйти в творческий отпуск до конца 2023 года.

Фото: ria.ru

В своём Telegram-канале Данила Козловский опубликовал пост, в котором рассказал о планах прервать свою актёрскую карьеру до конца этого года. Такое решение артист объяснили личными обстоятельствами.

"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра", — написал Козловский.

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