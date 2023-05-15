Известный российский актёр Данила Козловский решил уйти в творческий отпуск до конца 2023 года.
В своём Telegram-канале Данила Козловский опубликовал пост, в котором рассказал о планах прервать свою актёрскую карьеру до конца этого года. Такое решение артист объяснили личными обстоятельствами.
"Майские спектакли в МДТ-театре Европы, с моим участием отменены. Соответствующая информация уже есть на сайте театра", — написал Козловский.
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