Данила Козловский намерен повторно подать в суд на Виталия Бородина по делу о защите чести и достоинства

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Популярный российский актёр Данила Козловский намерен во второй раз подать в суд на юриста и общественного деятеля Виталия Бородина.

Ранее Виталий Бородин обратился в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить Данилу Козловского на предмет дискредитации российской армии. В этой связи актёр подал иск на юриста, а также отметил, что не откажется от намерения через суд решить вопрос о защите чести и достоинства. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

После начала СВО Козловский уехал в США, а решение российской власти назвал катастрофой. В марте этого года актёр вернулся в Россию, чтобы сыграть в запланированных на весну спектаклях. Однако театры после известия о проверке знаменитости решили перенести спектакли. В частности, Малый драматический театр в Петербурге на месяц отложил показ спектакля "Коварство и любовь" с участием Козловского. Также был перенесен спектакль "Гамлет".

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