Верка Сердючка специально для Евровидения-2023 переименовала Lasha Tumbai в Russia goodbye

0:53 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Украинский шоумен Андрей Данилко, который выступает в образе Верки Сердючки, представил песню Russia goodbye на Евровидении-2023. Та же композиция под названием Dancing Lasha Tumbai была исполнена певцом на конкурсе в 2007 году. Это привело к скандалу, так как многие считали, что в припеве песни Данилко менял слова и произносил фразу "I want you sing — Russia goodbye" ("Я хочу, чтобы вы спели — Россия, прощай"), передаёт "МК".

Фото: cont.ws

В результате концерты и появление Сердючки на телевидении были ограничены. На этот раз Данилко изменил название песни на "Russia goodbye", но его выступление не привлекло особого внимания публики. Украинские участники конкурса (дуэт Tvorchi) заняли шестое место.

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Евровидение-2023