Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Полковник Матвийчук: РФ хватит одного "Кинжала", чтобы к чёртовой матери снести Лондон и Storm Shadow
Власти Харькова: в результате атаки ВКС РФ повреждён объект транспортной инфраструктуры
В ГД РФ предложили организовать для бойцов СВО пожизненное бесплатное лечение
Табак приносит пользу в ремонте автомобиля
Генерал ВСУ Сырский пообещал Зеленскому продолжить наступление и полностью окружить Бахмут
Удобрения и полив: ключевые правила ухода за сиренью
РИА Новости: Киев получил оружие, которое достанет до Москвы
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Рогозин: "Царские волки" создали мини-версию РСЗО "Град" и уничтожили из неё опорный пункт ВСУ

РИА Новости: на Евровидении-2023 Украина пыталась обмануть Запад

3:46
Культура

Евровидение остаётся верным своим традициям и даже превзошло ожидания: были представлены необычные выступления, в том числе накрашенные мужчины из Хорватии, рок-группа в фриковых нарядах из Германии, смесь музыкальных стилей Эдит Пиаф и Патрисии Каас из Франции, а также чернокожий англоговорящий солист из Украины. Шведская певица Лорин одержала победу, но запомнится конкурс по другим причинам. Киев пытался использовать европейский музыкальный конкурс для пропаганды, но результаты оказались не слишком удачными. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости Юлия Зачётова.

РИА Новости: на Евровидении-2023 Украина пыталась обмануть Запад
Фото: ria.ru

Конкурс начался со слов: "Украина не может проводить конкурс этого года из-за в...*". Высказывание украинской ведущей Юлии Саниной быстро распространилось в СМИ.

Перед выступлениями участников обычно показывают видеооткрытки со знаковыми местами в стране-хозяйке конкурса. А в 2023 году они решили сделать микс, где демонстрировался какой-то объект на Украине, а затем — похожий в Великобритании и в государстве, чей участник готовится выйти на сцену.

В 2017 году Киев активно показывал Крым, который считает своим. Однако в этом раз на Евровидении не было упоминаний ни о полуострове, ни о ДНР, ни о ЛНР, ни о Запорожской и Херсонской областях, хотя в этих регионах достаточно достопримечательностей. Некоторые считают, что в этом случае можно было бы напомнить о "территориальной целостности".

Важно отметить, что официальный Запад не признаёт референдумы, проведённые в 2014 и 2022 годах, которые привели к присоединению этих регионов к России. Однако Европейский вещательный союз не прокомментировал эту ситуацию. Стоит отметить, что концепцию каждого конкурса разрабатывает страна-хозяйка, но утверждают её чиновники ЕВС.

Обычно такие жесты называют сигналами. ЕВС с уходом Москвы из организации потерял самого крупного спонсора. Возможно, отказ от показа Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона как частей Украины может быть рассмотрен как уступка в сторону Москвы и намёк на возможность возращения денег в организацию.

Президент Украины Владимир Зеленский попытался выступить на конкурсе и обратиться к странам Европы с речью о положении в своей стране, но его запрос был отклонён. Организаторы не хотели политизировать мероприятие, поэтому решено было не приглашать киевского лидера.

"Такой шаг неудивителен, ведь после победы Украины на Евровидении-22 о нечестности голосования говорили даже во Франции и Германии. После чего ЕВС подправил систему оценки участников, исключив жюри из полуфиналов", — отмечает аналитик.

Шведская певица Лорин одержала победу на Евровидении второй раз. Интересно, что в опросах букмекеров, прессы и фанатов её главным конкурентом был финский певец Käärijä. В 2022 году как Финляндия, так и Швеция выразили желание вступить в НАТО.

"В западной прессе такой расклад на Евровидении опять же назвали политическим: Швеции в виде поддержки отдали конкурс. Мол, вы не в НАТО, но мы с вами", — заключила Зачётова.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Евровидение 2023: скандальные итоги
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Сергей Каргашин
Сергей Каргашин — журналист, поэт, ведущий видеоэфиров Правды.Ру *
Популярное
Кремль поставил Лондон на счётчик после предпоследнего предупреждения Путина

Москва сделала Британии последнее предупреждение и поставила Лондон на счётчик.

МК: Кремль поставил Лондон на счётчик после предупреждения Путина
"РВ": ВСУ устроили засаду на авиагруппу из-за массированных ударов ВКС РФ "умными бомбами"
Стало понятно, почему ВСУ устроили засаду на авиагруппу ВКС РФ в Брянской области
Боевики ВСУ заявили о жестоком убийстве сослуживца командиром бригады
Штурмовики ВС РФ до ужаса напугали боевиков ВСУ в Марьинке
Условия жизни и труда играют немаловажную роль в развитии проституции Сергей Лебедев Движение "Талибан"*: пуштунская диктатура продолжается Александр Трубин Путин разрулил ситуацию с ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова
Черноморский флот выступает одним из важнейших козырей России
Четыре версии крушений вертолёта Ми-8 и бомбардировщика Су-34 назвал эксперт
Командир "Ахмата": русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Командир "Ахмата": русские, вы государствообразующие, рожайте! Иначе вымрете!
Последние материалы
РИА Новости: на Евровидении-2023 Украина пыталась обмануть Запад
В ГД РФ предложили организовать для бойцов СВО пожизненное бесплатное лечение
Генерал ВСУ Сырский пообещал Зеленскому продолжить наступление и полностью окружить Бахмут
Табак приносит пользу в ремонте автомобиля
Удобрения и полив: ключевые правила ухода за сиренью
РИА Новости: Киев получил оружие, которое достанет до Москвы
РИА Новости: солдаты ВСУ в Марьинке сильно напуганы, прячутся и стреляют "по-сомалийски"
Рогозин: "Царские волки" создали мини-версию РСЗО "Град" и уничтожили из неё опорный пункт ВСУ
Юрист Сапожникова объяснила гражданам в РФ, можно ли уезжать за границу во время военных сборов
МК: эксперты ISW из США сообщили о якобы успехах ВС Украины в районе Артёмовска ДНР
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников