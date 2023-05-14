РИА Новости: на Евровидении-2023 Украина пыталась обмануть Запад

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Евровидение остаётся верным своим традициям и даже превзошло ожидания: были представлены необычные выступления, в том числе накрашенные мужчины из Хорватии, рок-группа в фриковых нарядах из Германии, смесь музыкальных стилей Эдит Пиаф и Патрисии Каас из Франции, а также чернокожий англоговорящий солист из Украины. Шведская певица Лорин одержала победу, но запомнится конкурс по другим причинам. Киев пытался использовать европейский музыкальный конкурс для пропаганды, но результаты оказались не слишком удачными. Об этом сообщает обозреватель РИА Новости Юлия Зачётова.

Фото: ria.ru

Конкурс начался со слов: "Украина не может проводить конкурс этого года из-за в...*". Высказывание украинской ведущей Юлии Саниной быстро распространилось в СМИ.

Перед выступлениями участников обычно показывают видеооткрытки со знаковыми местами в стране-хозяйке конкурса. А в 2023 году они решили сделать микс, где демонстрировался какой-то объект на Украине, а затем — похожий в Великобритании и в государстве, чей участник готовится выйти на сцену.

В 2017 году Киев активно показывал Крым, который считает своим. Однако в этом раз на Евровидении не было упоминаний ни о полуострове, ни о ДНР, ни о ЛНР, ни о Запорожской и Херсонской областях, хотя в этих регионах достаточно достопримечательностей. Некоторые считают, что в этом случае можно было бы напомнить о "территориальной целостности".

Важно отметить, что официальный Запад не признаёт референдумы, проведённые в 2014 и 2022 годах, которые привели к присоединению этих регионов к России. Однако Европейский вещательный союз не прокомментировал эту ситуацию. Стоит отметить, что концепцию каждого конкурса разрабатывает страна-хозяйка, но утверждают её чиновники ЕВС.

Обычно такие жесты называют сигналами. ЕВС с уходом Москвы из организации потерял самого крупного спонсора. Возможно, отказ от показа Крыма, Донбасса, Запорожья и Херсона как частей Украины может быть рассмотрен как уступка в сторону Москвы и намёк на возможность возращения денег в организацию.

Президент Украины Владимир Зеленский попытался выступить на конкурсе и обратиться к странам Европы с речью о положении в своей стране, но его запрос был отклонён. Организаторы не хотели политизировать мероприятие, поэтому решено было не приглашать киевского лидера.

"Такой шаг неудивителен, ведь после победы Украины на Евровидении-22 о нечестности голосования говорили даже во Франции и Германии. После чего ЕВС подправил систему оценки участников, исключив жюри из полуфиналов", — отмечает аналитик.

Шведская певица Лорин одержала победу на Евровидении второй раз. Интересно, что в опросах букмекеров, прессы и фанатов её главным конкурентом был финский певец Käärijä. В 2022 году как Финляндия, так и Швеция выразили желание вступить в НАТО.

"В западной прессе такой расклад на Евровидении опять же назвали политическим: Швеции в виде поддержки отдали конкурс. Мол, вы не в НАТО, но мы с вами", — заключила Зачётова.

* По требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине

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