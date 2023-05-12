Британцы высказали всё, что думают о президенте Украины Владимире Зеленском после того, как ему запретили произнести речь на Евровидении.
Читатели британского издания Daily Mail возмутились самоуверенности Зеленского.
"Этой воинствующей марионетке элиты надо взять выходной", — написал один из пользователей.
Британцев возмутило, что они вынуждены тратить миллиарды евро на чужой конфликт, в котором вообще не должны были участвовать, и теперь расплачиваются за это растущими ценами и инфляцией.
"Ливерпуль потратил миллионы на это шоу. Он наглая сволочь", — не сдержал эмоций другой читатель.
Пользователи напомнили про обещание провести Евровидение в Крыму, данное Зеленским в прошлом году. Они обратили внимание, что украинский президент вместо благодарности лишь продолжает выдвигать всё новые и новые требования.
Ранее Европейский вещательный союз (ЕВС) проинформировал об отклонении просьбы Зеленского, пожелавшего выступить с речью в финале "Евровидения".
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