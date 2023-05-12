Иосиф Пригожин объяснил отказ ЕВС показать выступление Зеленского в финале Евровидения

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Европейский вещательный союз (ЕВС) отклонил просьбу президента Украины Владимира Зеленского выступить в финале Евровидения с видеообращением. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин отметил, что многие люди были бы разочарованы в конкурсе, если бы главе киевского режима позволили выступить в шоу.

Фото: fb.com офис президента Украины

Он подчеркнул, что Евровидение превратилось из музыкального шоу в политическое соревнование. Однако участие Зеленского в финале окончательно докажет политизированность проекта.

"Я впервые слышу, чтобы хоть один какой-либо президент какой-либо планеты выступал вообще на конкурсе с тем или иным обращением или даже приветственным словом", — заявил Пригожин в беседе с газетой ВЗГЛЯД.

Продюсер отметил, что Евровидение давно "заросло пылью". Более того, на конкурсе открыто пропагандируют нетрадиционную сексуальную ориентацию, указал Пригожин.

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