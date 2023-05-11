Певец Валерий Меладзе написал в Сети поздравления для своего 60-летнего брата Константина

0:39 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Валерий Меладзе вышел на связь с подписчиками, чтобы поздравить своего брата Константина Меладзе с 60-летием. Артист написал трогательный пост и опубликовал его фото из детства.

Фото: starhit.ru

Меладзе-младший отметил, что благодаря многим его песням о любви, люди объяснялись в чувствах друг другу. Также певец написал, что рад быть младшим братом такого великого и талантливого композитора.

"Какое счастье быть братом этого мудрого, сильного, доброго человека. Много раз подниму сегодня бокал, все свои пожелания скажу в тостах!" — написал Валерий Меладзе в Сети.

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