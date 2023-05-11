Актриса Олеся Железняк: "Дочь Марка Захарова получила роль в "Ленкоме" благодаря своему отцу"

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Актриса Олеся Железняк сообщила, что Мария Захарова оказалась на сцене только благодаря помощи своего отца Марка Захарова, который руководил "Ленкомом". Она отметила, что в коллективе чувствовалось напряжение и предвзятое отношение к остальным артистам.

Фото: фото с личного Инстаграм-аккаунта

Железняк в эфире YouTube-программы "Сама Меньшова" намекнула на то, что Захарова добилась успеха и получала главные роли в спектаклях с подачи директора театра. Актриса вспомнила, как Татьяна Кравченко сказала ей о том, что пока "Ленком" под руководством Захарова, ей не стоит рассчитывать на большее.

"Татьяна Кравченко сказала: "Если ты думаешь, что у тебя что-то будет в этом театре, то ничего не будет. Приготовься"", — сказала Железняк.

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Олеся Железняк про элиты и народ, комплексы артистов, любовь, ненависть и воспитание 4 детей