Актриса Олеся Железняк сообщила, что Мария Захарова оказалась на сцене только благодаря помощи своего отца Марка Захарова, который руководил "Ленкомом". Она отметила, что в коллективе чувствовалось напряжение и предвзятое отношение к остальным артистам.
Железняк в эфире YouTube-программы "Сама Меньшова" намекнула на то, что Захарова добилась успеха и получала главные роли в спектаклях с подачи директора театра. Актриса вспомнила, как Татьяна Кравченко сказала ей о том, что пока "Ленком" под руководством Захарова, ей не стоит рассчитывать на большее.
"Татьяна Кравченко сказала: "Если ты думаешь, что у тебя что-то будет в этом театре, то ничего не будет. Приготовься"", — сказала Железняк.
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