Певица Алла Пугачёва прилетела из Израиля в Москву на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.
Однако некоторые журналисты уверены, что похороны давнего друга могли стать удобным прикрытием для артистки. По мнению Сергея Мардана, Алла Борисовна вернулась в РФ, чтобы урегулировать вопрос вывода своих активов за границу.
"Это подходящая формула для Пугачёвой. У неё здесь активы, вот она и приехала с ними разобраться", — цитирует журналиста издание "7Дней".
Ещё одной целью приезда певицы может быть подготовка к продаже замка в деревне Грязь. Известно, что во время своей поездки в Москву Пугачёва остановилась именно в нём.
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Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.