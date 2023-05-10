Алла Пугачёва приехала в Россию, чтобы вывести свои активы за границу

0:44 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певица Алла Пугачёва прилетела из Израиля в Москву на церемонию прощания с модельером Валентином Юдашкиным.

Фото: rnews.ru

Однако некоторые журналисты уверены, что похороны давнего друга могли стать удобным прикрытием для артистки. По мнению Сергея Мардана, Алла Борисовна вернулась в РФ, чтобы урегулировать вопрос вывода своих активов за границу.

"Это подходящая формула для Пугачёвой. У неё здесь активы, вот она и приехала с ними разобраться", — цитирует журналиста издание "7Дней".

Ещё одной целью приезда певицы может быть подготовка к продаже замка в деревне Грязь. Известно, что во время своей поездки в Москву Пугачёва остановилась именно в нём.

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