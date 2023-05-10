Певец Филипп Киркоров предпочёл отдых в Дубае похоронам Валентина Юдашкина и празднованию Дня Победы.
В своих социальных сетях артист сообщил, что приехал в Дубай, чтобы посетить вечеринку в честь дня рождения жены Стаса Михайлова. На видео Киркоров продемонстрировал шикарный букет и подарочный пакет с брендовой сумочкой для именинницы.
Примечательно, что дети артиста остались в Москве. Они вместе с близкой подругой Филиппа продюсером Яной Рудковской отправились играть в пейнтбол.
Ранее журналисты предположили, что Киркоров предпочёл не появляться на похоронах Юдашкина из-за Аллы Пугачёвой, которая специально прилетела из Израиля, чтобы посетить церемонию прощания с модельером.
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Российская певица Надежда Бабкина после похорон модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина решила уехать из Москвы для восстановления сил.