Певец Филипп Киркоров сбежал от Пугачёвой в Дубай

0:48 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Филипп Киркоров предпочёл отдых в Дубае похоронам Валентина Юдашкина и празднованию Дня Победы.

Фото: rnews.ru

В своих социальных сетях артист сообщил, что приехал в Дубай, чтобы посетить вечеринку в честь дня рождения жены Стаса Михайлова. На видео Киркоров продемонстрировал шикарный букет и подарочный пакет с брендовой сумочкой для именинницы.

Примечательно, что дети артиста остались в Москве. Они вместе с близкой подругой Филиппа продюсером Яной Рудковской отправились играть в пейнтбол.

Ранее журналисты предположили, что Киркоров предпочёл не появляться на похоронах Юдашкина из-за Аллы Пугачёвой, которая специально прилетела из Израиля, чтобы посетить церемонию прощания с модельером.

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