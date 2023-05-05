Охлобыстин пренебрежительно высказался о Пугачёвой: Алла Барбарисовна Чертичова

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Иван Охлобыстин рассказал, как изменилась за последние годы Татьяна Лазарева*, и исковеркал имя Аллы Пугачёвой.

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Звезда сериала "Интерны" вспомнил, что Татьяна Лазарева* делала хорошие пародии на Аллу Пугачёву.

"Такие как эта — одновременно на известную Примадонну (Аллу Барбарисовну Чертичову) и один такой народ, очень любящий сало. Теперь же — иноагент", — написал артист в своём Telegram-канале.

Охлобыстин рассказал, что Лазарева на своей интернет-площадке объединяется с себе подобными и разговаривает о президенте России Владимире Путине.

"Обсуждает какой "у Путина зашкварный юмор" и встречается с такими же иноагентами", — выразил своё возмущение актёр.

Ранее Рустам Солнцев высказался о дерзком поведении Аллы Пугачёвой.

*Татьяна Лазарева признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.

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