Рустам Солнцев о дерзком поведении Пугачёвой: Вот этим своим поступком она показала всё

1:23 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Звезда "Дома-2" Рустам Солнцев высказался о красноречивом поведении Аллы Пугачёвой.

Фото: eg.ru

Солнцев дал интервью Дмитрию Гордону*, в котором восхитился дерзкими поступками Примадонны.

"Пугачева оказалась больше себя самой в несколько раз… Вот этим своим поступком она показала всё. А показала она простые вещи: "Как же вы меня ….! Как же я вас ненавижу! Я не буду иметь к этому никакого отношения!" — сказал Солнцев.

Блогер отметил, что никто в страшном сне не мог представить, что Пугачёву будут травить на центральных телеканалах страны.

Солнцев уверен, что нападки на народную артистку СССР нисколько не повлияли на любовь россиян к певице.

"Это не работает. Пугачёву как любили, как боготворили, так и любят", — выразил своё мнение Рустам.

Ранее писатель Захар Прилепин выразил уверенность в том, что стоит только выступающим против СВО звёздам вернуться в Россию, они будут собирать стадионы.

* признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 02.09.2022. Росфинмониторинг 06.04.2022 г. внёс украинского журналиста в российский реестр террористов и экстремистов.

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